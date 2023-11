Atc, le adesioni allo sciopero

In Atc hanno aderito allo sciopero nazionale di 4 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali Cgil e Uil:. “85 dipendenti su un totale di 351 comandati al lavoro nel comparto relativo a tutto il nostro bacino di riferimento. La conseguente percentuale di adesione è pari al 24,22% – riporta l’azienda -. Il personale viaggiante di Atc Esercizio ha aderito in una percentuale pari al 27,09%. Il personale viaggiante delle aziende subappaltatrici ha aderito in percentuale pari allo 23,19%”.

