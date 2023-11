Beatrice, morta a 24 anni in un letto d’ospedale: il ricordo dei suoi famigliari

Genova. Questa mattina all’ospedale Gaslini di Genova è venuta a mancare, alla sola età di 24 anni, Beatrice Grava di Imperia, dopo una lunga lotta contro la fibrosi cistica. Questo il ricordo dei suoi cari, che hanno scritto una lunga e accorata lettera aperta che pubblichiamo integralmente qui di seguito.

“Ciao Bea…dopo estenuante fatica, dolore, sofferenza, non sei più fisicamente fra noi ma Tu rimarrai per sempre come un esempio di Vita difficile da raggiungere. Hai lottato fin dai primi mesi di vita contro la fibrosi cistica che, nei tuoi confronti, ha manifestato tutta la sua aggressività. Avevi sete d’aria perché la malattia te la negava, così come ti ha negato anche le piccole gioie che ogni neonato, bambino ed adolescente riceve dalla vita“.

