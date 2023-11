Cappiello a sindaco e consiglieri: “Azione comune a difesa scuola”. E chiede incontro al prefetto

“Visto le molte preoccupazioni che mi sono state esposte in questi giorni, voglio rendere pubblico che, quest’oggi, come capogruppo di opposizione, ho inviato richiesta di incontro a Sua Eccellenza il Prefetto per chiedere un Suo prezioso consiglio e richiesto al sindaco di riunire quanto prima i consiglieri tutti per valutare un’azione comune a difesa della nostra scuola”. Ne dà informazione in una nota Giacomo Cappiello, consigliere di opposizione a Riccò del Golfo.

Al prefetto, il capogruppo scrive a nome dell’opposizione “per chiedere gentilmente di essere ricevuto – si legge nella richiesta – per poterle esporre le preoccupazioni della comunità di cui sono consigliere comunale. Come Lei saprà il dimensionamento scolastico ridisegnato recentemente dalla Provincia incorpora inspiegabilmente il comprensivo Isa 19 (Riccò del Golfo, Beverino e Pignone) a Isa 1 (comprensivo cittadino La Chiappa) e nessuno sinceramente capisce, i criteri, le ragioni e il metodo con il quale le nostre scuole sono state separate dal resto della Val di Vara; sembra che questa riorganizzazione colpisca solo o soprattutto il nostro comprensivo. Mi permetto di inviarle la circolare del dirigente scolastico dal quale potrà leggere le forti preoccupazioni e le conseguenze che scaturiranno da questa unione. Capisco le difficoltà nel dover ridisegnare i distretti scolastici a causa dei tagli sulla scuola voluti dal Ministero, ma questa riorganizzazione crea grossa iniquità e può compromettere pesantemente il futuro della nostra comunità che sulla scuola ha sempre fondato le sue radici”.

