Ceriale, il sindaco Marinella Fasano: “Minoranze offensive e contro gli interessi della nostra comunità”

Ceriale. “Non possiamo accettare gli atteggiamenti delle minoranze consiliari che hanno dimostrato, anche nell’ultima seduta del consiglio comunale, di voler remare contro l’interesse pubblico di Ceriale e della sua comunità, aizzando un bieco ostruzionismo rispetto alle pratiche in discussione”. Queste le parole del sindaco di Ceriale Marinella Fasano dopo le accuse lanciate dalle opposizioni e il comportamento tenuto in aula durante le fasi di dibattito dell’ordine del giorno.

Nel mirino delle precisazioni del primo cittadino cerialese le modifiche apportate al regolamento comunale che ha ridotto la durata prevista per le interrogazioni: “Un provvedimento necessario per lo svolgimento del consiglio comunale spesso intasato da continue interrogazioni presentate dalle minoranze sulle quali, peraltro, si è già risposto in precedenza con ampia discussione. Mi pare, quindi, una azione deliberata per bloccare gli argomenti salienti e importanti per la nostra cittadina, che merita invece un giusto confronto rispetto ai temi principali sul futuro di Ceriale”.

