Cus Genova Rugby, Davide Pulimeno all’Europe Men’s Trophy con la Svizzera

Genova. Non solo azzurro in casa CUS Genova Rugby. Nella rosa degli Universitari è presente un giocatore, arrivato in estate dal Napoli Rugby, che è stato recentemente convocato dalla selezione nazionale della Svizzera. Trattasi di Davide Pulimeno, giunto a Genova dalla Campania per disputare la Serie B.

Nato in Svizzera, a Baden per la precisione, Pulimeno ha firmato in estate con il CUS Genova Rugby per investire anche nella sua futura carriera lavorativa studiando Podologia a Genova. Di papà svizzero, in questi anni ha partecipato più volte a raduni e allenamenti con la selezione elvetica. Tante esperienze importanti e arricchenti, come per esempio quella vicino a Lione, ospiti di una squadra di Top 14 in Francia.

