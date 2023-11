Di nuovo in manette Bonnie & Clyde: la coppia ha commesso almeno quattro rapine in due settimane

Genova. Erano stati arrestati dai carabinieri all’inizio di agosto che uno dei tanti colpi messi a segno quest’estate. Ora la coppia di fidanzati italiani che a luglio ha commesso una serie di rapine ai danni di esercizi commerciali e negozi a Genova, soprannominati dagli investigatori Bonnie & Clyde sono stati arrestati dai ‘falchi’ della squadra mobile su ordinanza di custodia cautelare del gip.

La coppia, 34 anni lui e 32 lei, entrambi con precedenti specifici avrebbe con certezza portato a termine due rapine. La prima, il primo luglio in pieno centro storico, ai danni di un cittadino minacciato con un coltello e costretto a consegnare denaro e telefono cellulare, episodio per il quale le indagini sono state curate dal Commissariato Centro; la seconda, il 12 luglio presso il Supermercato Basko di passo Antiochia, dove l’uomo si sarebbe fatto consegnare l’incasso di 1.000 euro circa ed il cellulare del cassiere, con la complicità della donna che agiva come “palo”.

