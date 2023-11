Ex Ilva, la Rsu: “Nessuna risposta su cassa e manutenzioni”. Confermato lo stato di agitazione

Genova. “In nessuna misura le relazioni sindacali intercorse fino ad oggi verso i lavoratori sono in grado di scalfire minimamente la grandissima incertezza sul futuro del gruppo e tanto meno del nostro stabilimento. Per cui, senza il minimo dubbio, confermiamo il nostro stato di agitazione“. È quanto si legge nel comunicato della Rsu dell’ex Ilva di Genova dopo l’incontro di ieri pomeriggio tra il direttore del personale del gruppo Acciaierie d’Italia e i rappresentanti dei lavoratori, definito “inconcludente“. In mattinata, dopo l’assemblea in fabbrica, i dipendenti avevano formato un corteo e bloccato la rotatoria dell’aeroporto in vista dello sciopero nazionale del 23 novembre.

Per quanto riguarda i buoni welfare, l’azienda ha comunicato che verranno erogati a tutti i dipendenti, a cui era stato bloccato il portale, entro il 15 dicembre 2023. Per alcuni lavoratori verranno organizzati corsi formativi per lo sviluppo delle professionalità carenti in stabilimento. “Il capo del personale non ha saputo prefigurare però in che misura e a quali figure si riferisse”, nota la Rsu.

