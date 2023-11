Da Renato Lagomarsino, curatore Museo “Lascito Cuneo”

Ha preso il via il 36° Concorso “Presepi in Fontanabuona”. C’è chi già ci sta lavorando, chi ancora ci sta…pensando, ma sicuramente la tradizionale manifestazione non mancherà di attrarre l’attenzione soprattutto perché ricorre quest’anno l’ottavo Centenario del primo Presepe, quello di Greccio, ideato nel 1223 da San Francesco, e i riferimenti a questo lontano evento non potranno mancare.

» leggi tutto su www.levantenews.it