Fratelli d’Italia verso la nomina del segretario provinciale: ad Alassio si chiede la conferma di Claudio Cavallo

Alassio. Fratelli d’Italia ha aperto una fase congressuale per eleggere i suoi dirigenti locali e provinciali. La speranza dei componenti del partito eletti in consiglio comunale ad Alassio è quella che la carica di segretario provinciale vada all’attuale commissario Claudio Cavallo.

“Dopo esserci confrontati con il circolo cittadino di FDI – dichiarano -, auspicano che si vada tutti uniti verso un nominativo comune al congresso provinciale quello dell’attuale commissario Claudio Cavallo, per riconoscere il suo impegno in questi anni per il partito nella provincia di Savona”.

