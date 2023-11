Il 10 dicembre via alla Spotorno Run, ultimo appuntamento dell’autunno podistico savonese

Spotorno. Sarà la Spotorno Run del prossimo 10 dicembre a chiudere lo straordinario autunno podistico savonese. La gara è alla sua seconda edizione e fa parte del calendario nazionale Fidal: un riconoscimento importante per una prova che sin dal suo esordio si è dimostrata davvero esaltante, soprattutto grazie al suo percorso, un circuito di 5 km da ripetere due volte disegnato per la sua gran parte sul lungomare, con un’andata e ritorno per poi addentrarsi nel cuore della città.

Un tracciato estremamente panoramico, non a caso è l’unica gara che prevede all’orizzonte stagliarsi l’immagine della caratteristica Isola di Sant’Eugenio. Il programma della giornata prevede sia la prova competitiva che quella non agonistica sui 10 km, ma anche la Family Run, camminata ludico-motoria su un solo giro del circuito.

