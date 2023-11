Il campo da basket della Rotonda Vassallo sarà intitolato a Delhy Morganti

Il campo da basket dalla Rotonda Vassallo sarà intitolata a Delhy Morganti, storica figura dello sport e dell’associazionismo lericini. Lo ha deliberato ieri sera il Consiglio comunale di Lerici, approvando all’unanimità la mozione di Bernardo Ratti (Siamo il Golfo dei poeti), modificata con l’emendamento del capogruppo di maggioranza Marco Muro, con il quale si è virati dall’idea iniziale dell’intitolazione della ‘palestrina’ sotto il palazzetto dello sport al campo di basket in Rotonda, che sarà oggetto di futuro rifacimento, ha ricordato Muro, nell’ambito della riqualificazione del lungomare. “Sentita la famiglia, la scelta è caduta sul campo da basket della Rotonda, più consono alla passione di Delhi, campo ora utilizzato in estate ma che, con il nuovo disegno del lungomare, sarà definitivo”, osserva il proponente Ratti, che ha altresì proposto l’organizzazione di un torneo dedicato a Morganti. Nel corso del dibattito, è emersa anche la volontà di procedere con un’intitolazione anche a Sandro Fiore, altro storico riferimento per lo sport e il sociale mancato nel 2020; intitolazione per la quale, come da normativa, devono trascorrere dieci anni dalla scomparsa.

