Il Gran galà dello sport al Teatro civico: riconoscimento per atleti e associazioni

Sabato 25 novembre alle ore 21 al Teatro Civico della Spezia, si terrà la seconda edizione del Gran Galà dello sport. Una serata dedicata allo sport e agli atleti durante la quale l’Amministrazione Comunale premierà gli atleti spezzini e le società sportive che si sono distinti a livello internazionale, nazionale e regionale nella stagione 2022/2023. Una serata di festa per omaggiare gli atleti spezzini di ieri e di oggi che grazie ai risultati raggiunti hanno dato lustro alla nostra città.

“Siamo orgogliosi del successo e dei risultati degli atleti, cresciuti nelle società sportive spezzine, che si sono distinti nelle varie discipline in prestigiose competizioni – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – La Spezia è una città che ama lo sport e con la mia Giunta stiamo lavorando incessantemente per valorizzarlo e sostenerlo, sia elevando gli standard qualitativi delle infrastrutture sportive sia tramite manifestazioni e competizioni sportive di rilievo, e questa iniziativa vuole innanzitutto essere una dimostrazione di vicinanza e di attenzione verso chi ogni giorno lavora per coltivare talenti e verso l’impegno di tutti gli sportivi che portano alto il nome della nostra città in tutto il mondo. La mia speranza è che tanti giovani si avvicinino allo sport, che lo vivano e possano crescere secondo i saldi principi che è in grado di trasmettere.”

