Isa 11 Vezzano: “Abbiamo creato sistema all’avanguardia, ora ci tolgono l’autonomia”

“Gli insegnanti, il personale amministrativo, i collaboratori scolastici dell’Istituto comprensivo Isa11 Marherita Hack di Vezzano Ligure hanno aderito in massa allo sciopero del 17 novembre.

L’idea di scuola del ministro Valditara sta diventando un problema per l’intero sistema scolastico italiano, alla luce degli insufficienti stanziamenti finanziari della legge di bilancio per il contratto ed i limitati fondi per il diritto allo studio”. Così in una nota il personale docente e non docente dell’Isa 11 vezzanese.

“La scuola non deve essere considerata un peso finanziario – si legge ancora – ma un investimento per il futuro di questo Paese. Riforme come l’autonomia differenziata, il dimensionamento scolastico con il taglio di quasi 900 istituti, l’alto tasso di lavoro precario, rischiano di rendere il nostro comparto educativo la sede di disuguaglianze sociali”.

La nota conclude toccando il tema degli accorpamenti nello Spezzino, al centro del dibattito in questi giorni. “Il nostro istituto comprensivo è stato il primo ad essere costituito al di fuori dei confini metropolitani di La Spezia. Dopo decenni di lavoro, dopo aver creato un sistema all’avanguardia nell’inclusione scolastica, nei progetti educativi, ci hanno unito ad un altro istituto (l’Isa 12 di Santo Stefano Magra, ndr), eliminando così la nostra autonomia. Questo fatto è inaccettabile. La parola Merito presente nella denominazione del Ministero di Valditara ha un ben preciso significato. Invitiamo il ministro a meditare su cosa significhi Merito, solo così….forse…. le sue politiche scolastiche potranno cambiare in meglio”. Concludono dall’Isa11: “Con il presente comunicato esprimiamo la nostra solidarietà ai colleghi dell’Istituto Comprensivo di Ortonovo e di quello di Riccò del Golfo, che purtroppo hanno subito la nostra stessa sorte”.

L’articolo Zephyr Mulattieri Valdimagra ad Alba proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com