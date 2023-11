Genova. Cercasi operatore interessato a prendere in gestione il servizio bar nella sede della Questura di Genova, in via Diaz, e nella caserma Pietro Ilardi di via dei Mille 14.

La Questura ha avviato un’apposita indagine di mercato, e chi è interessato a concorrere dovranno dichiarare, entro le ore 24:00 del giorno 26 novembre 2023, l’espressa volontà di partecipare inoltrando la dichiarazione al seguente indirizzo PEC: dipps135.00Q0@pecps.poliziadistato.it

» leggi tutto su www.genova24.it