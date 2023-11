La scoperta in un negozio di Sottoripa: contrabbando, contraffazione e immigrazione clandestina

Genova. All’apparenza era una semplice bigiotteria che vendeva anche giocattoli e materiale elettronico, in realtà nascondeva diverse attività illegali. Protagonista un negozio della zona di Sottoripa oggetto di un’operazione congiunta tra guardia di finanza e polizia locale per verificare la conformità degli oggetti venduti.

L’attività era gestita da un cittadino bengalese. All’interno gli operatori hanno trovato 10 chili di articoli per il fumo come cartine, filtri per sigarette ed altri accessori, tutti generi di prodotti la cui vendita è riservata ai monopoli di Stato: una quantità sequestrata tale da configurare il reato di contrabbando per l’esercente che è stato deferito all’autorità giudiziaria.

