La stazione Mareco di Bonassola ricostruito dopo la mareggiata del 2018 passa lo stress-test d’inizio novembre

Sgomento e meraviglia, tempesta e impeto, analisi e divulgazione scientifica s’incrociano attorno alla persona di Alessandro Benedetti, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e responsabile scientifico della stazione marina sperimentale MARECO dell’Istituto di chimica della materia condensata e tecnologie per l’ambiente (ICMATE) del CNR di Bonassola, ricavata in una grotta d’inizio Novecento. È sua la voce, in contrappunto con il frangersi continuo delle onde, che studia e spiega gli effetti del mare a cittadini di passaggio e ai giornalisti che lo cercano per approfondire tematiche di ambiente marino sulla carta stampata e sulla televisione nazionale. “Milanese e innamorato del mare da sempre, ai tempi, da studente, l’unico modo era saltare sui treni, in inverno, per raggiungerlo quando alzava la voce”. Una laurea in Scienze Ambientali con tesi sul monitoraggio della radiazione solare nella cornice di un progetto europeo lo ha portato in Liguria: Bonassola era una stazione di raccolta dati. Ha cominciato a collaborare con il CNR e MARECO nel 2003. “In Liguria ci sono quattro unità del CNR di ricerca sul mare: Genova (IAS), Camogli (IBF), Lerici (IMSAR) e MARECO a Bonassola. La nostra posizione è molto particolare nell’essere vicina alle Cinque Terre, fuori dai porti turistici e commerciali, e direttamente a contatto con il mare”.

