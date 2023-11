Leonardo Da Vinci, un liceo all’avanguardia: ecco il nuovo bienni Stem con laboratorio di Robotica

Genova. Il biennio Stem è un nuovo progetto formativo destinato agli studenti delle future classi prime dell’a.s. 2024/25. che prevede un’ora aggiuntiva di fisica nelle classi prima e seconda. L’obiettivo di questo nuovo corso è quello di potenziare le capacità logiche e di problem solving attraverso attività laboratoriali di coding e robotica con Arduino. Arduino è una scheda elettronica dotata di un microcontrollore ossia un computer in miniatura formato da un «cervello» che elabora informazioni e da sensori di input/output

Le lezioni tradizionali in aula e in laboratorio verranno pertanto integrate con l’utilizzo di strumenti innovativi e tecnologici che permetteranno agli studenti di incrementare le loro competenze digitali, costruire i primi circuiti, conoscere le principali strutture dei linguaggi di programmazione e sviluppare competenze manuali lavorando in gruppo. I kit di Arduino e i dispositivi informatici da utilizzare durante le attività laboratoriali saranno forniti dalla scuola che ha potuto provvedere all’acquisto grazie ai fondi del PNNR.

» leggi tutto su www.genova24.it