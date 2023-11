Monologo, videopoesia e riflessioni a Molicciara nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il Comune di Castelnuovo Magra,venerdì 24 novembre alle 18.15 nella Sala Convegni del Centro sociale di Molicciara, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in collaborazione con l’Associazione Vittoria – Per i diritti della donna contro la violenza, sezione di Sarzana, con The New Castle Book Company di Castelnuovo Magra e l’Associazione culturale Sine Qua Non di Signa (FI) organizza un’iniziativa articolata in due momenti attoriali di notevole forza: la videopoesia “La fuga nell’armadio” di Simona Albano e Roberto Vendasi e il monologo “Come lavatrice, muta” scritto da Simona Albano e recitato da Susanna Sturlese.

Alla riflessione sulla Giornata porteranno il loro contributo la presidente dell’ Associazione Vittoria, Daniela De Lucchi, la Consigliera alle Pari opportunità del Comune di Castelnuovo Magra, Alessia Briganti e l’Assessore alla cultura, Katia Cecchinelli.

