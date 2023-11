Oggi sciopero generale, bus e treni fermi quattro ore. A Genova corteo per le vie del centro

Genova. Alla fine non sarà un “venerdì nero” per i trasporti visto che lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil, dopo la precettazione imposta dal ministro Salvini, durerà solo quattro ore, dalle 9.00 alle 13.00. Ma non mancheranno di sicuro i disagi in una giornata di protesta contro le politiche del governo Meloni che coinvolge invece per l’intero turno i dipendenti pubblici, la sanità, i trasporti, i settori scuola e università e quelli soggetti alla Legge 146 sui servizi essenziali. I lavoratori delle rimanenti categorie del settore privato, dall’edilizia ai metalmeccanici al commercio, si mobiliteranno invece la settimana prossima, venerdì 24 novembre, in Liguria e nel Nord Italia.

Oltre al provvedimento nazionale per il settore dei trasporti, la prefettura di Genova ha confermato la precettazione per l’ospedale Galliera, che però sarà ma limitata a sole sei persone. A non poter incrociare le braccia sono sei operatrici del reparto di ostetricia, dove non sempre è possibile – per forza di cose – programmare interventi e servizi. A causa dello sciopero salta anche la prima del Werther al teatro Carlo Felice.

