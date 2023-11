Orientamenti, oltre 110 mila presente. Toti: “Punto di riferimento nazionale”

Genova. “Sono state più di 110mila le persone, studenti, docenti, famiglie, che hanno visitato la 28° edizione di Orientamenti, senza contare il pubblico della serata finale in programma questa sera dal titolo ‘Incontro tra parole e musica’ con Federico Buffa, Olly e Coma Cose. Un risultato straordinario che supera quello, già ottimo, della passata edizione e che premia il grande lavoro fatto per organizzare un evento che si conferma punto di riferimento per formazione e orientamento a livello nazionale. Come diceva Winston Churchill, ‘il pessimista in ogni opportunità trova una difficoltà, mentre l’ottimista in ogni difficoltà trova un’opportunità’: anche in momenti complicati nel mondo come quelli che stiamo vivendo si può continuare a sognare, impegnandoci tutti per cercare di migliorare il mondo attorno a noi”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in chiusura della 28° edizione del Festival Orientamenti.

“Un’edizione straordinaria con numeri incredibili e soprattutto grande interesse da parte dei partecipanti verso tutti gli eventi proposti in questi tre giorni – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Il Festival Orientamenti si conferma manifestazione di prim’ordine a livello italiano. Abbiamo proposto, spiegato, ascoltato e soprattutto sognato con i più giovani e le loro famiglie che hanno compreso il grandissimo lavoro che, come Regione, stiamo facendo per essere protagonisti nella formazione e garantire il miglior futuro possibile ai nostri ragazzi. Ritengo che gli stand, gli approfondimenti e le testimonianze dei Dreamers avranno un peso importante nelle scelte di chi ha preso parte al Festival, che ha proprio in questo aspetto il suo scopo primario. Orientamenti non finisce qui, da domani saremo a lavoro per il Festival 2024 oltre a tutti gli eventi collaterali che durano 365 giorni l’anno in tutta la Liguria”.

