Polemica su Pertini, il sindaco di Lucca a Stella: Pardini promette di intitolare una strada al “presidente più amato”

Stella. “Il sindaco di Lucca, Mario Pardini ha accettato il mio invito ed è venuto a Stella a trovarci direttamente presso la Casa del Presidente Sandro Pertini”. Così Andrea Castellini, primo cittadino del Comune dove è nato il presidente più amato dagli italiani.

“Il sindaco Pardini, dinanzi all’amministrazione comunale di Stella, all’Associazione Sandro Pertini e ai cittadini presenti ha preso l’impegno di intitolare una piazza o una strada al nostro Presidente Pertini così da concludere definitivamente le polemiche nate nelle settimane precedenti” aggiunge Castellini riferendosi alla bagarre nata in consiglio comunale a Lucca per la bocciatura di una proposta della minoranza sull’intitolazione di una via proprio a Pertini.

