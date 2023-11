Recco: cane finisce su un tetto, poi aiuta i vigili del fuoco a farsi riprendere

Come abbia fatto a finirci resta un mistero, ma era lì incerto su un tetto spiovente a due falde di una villetta in via Vecchia Vastato a Recco, senza sapere come scenderne. Il proprietario del cane, un leonberger, alle 9.30 circa, si è rivolto ai vigili del fuoco di Rapallo per recuperarlo. Cosa non facile considerando anche mole e peso notevoli; hanno dovuto industriarsi con l’aiuto di corde. Il quattro zampe, molto intelligente, ha capito che erano venuti a toglierlo dall’incomoda posizione dove si era cacciato e si è avvicinato con molta docilità ai soccorritori che sono riusciti a riportarlo a terra. Lui è riuscito a farsi perdonare e accarezzare dal suo proprietario. Avventura finita. Ma il mistero è come è iniziata.

