Sangue freddo, rettili e anfibi. Incontro all’Oasi Lipu di Arcola

Sabato 18 novembre alle 16 si terrà “Rettili e anfibi: in che modo il loro stato di salute influenza la nostra vita?” con ritrovo al centro visite “D. Barcellone” dell’Oasi Lipu, in località San Genesio di Arcola, nel Parco di Montemarcello Magra e Vara.

E’ previsto un ncontro con il naturalista Martino Flego “Gli anfibi in Liguria: le specie, la loro distribuzione e le minacce tra mortalità stradale e cambiamento climatico.” Seguirà la proiezione del documentario “Sangue freddo”, che attraverso le ricerche di due erpetologi sulle popolazioni di anfibi e rettili dell’erpetofauna italiana, mostra immagini di questi animali raccolte nel territorio ligure. Sarà presente il regista Valter Torri.

L’evento è gratuito e della durata prevista 2 ore. La prenotazione è consigliata. Per informazioni e prenotazioni: oasi.arcola@lipu.it – 3490956080

