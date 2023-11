Sciopero generale, in 5mila in piazza. Cgil e Uil: “Hanno provato a fermarci, ma la mobilitazione continua”

Genova. “Hanno provato a fermarci ma non ci sono riusciti: la mobilitazione continua. Stiamo già pensando allo sciopero generale del 24 novembre perché per lavoratori e pensionati la legge di bilancio non mette nulla nel piatto: la nostra mobilitazione prosegue!” così Igor Magni e Mario Ghini segretari generali di Cgil Genova e Uil Liguria a margine dello manifestazione che ha visto oltre 5 mila tra lavoratrici, lavoratori e pensionati sfilare per le vie di Genova in occasione dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil nel settore dei trasporti e dei pubblici servizi. Il lungo corteo ha raggiunto la Prefettura dove una delegazione è stata ricevuta dal capo di gabinetto del Prefetto al quale sono state illustrate le ragioni dello sciopero.

Cgil e Uil dicono basta al precariato che penalizza i giovani e chiedono una riforma delle pensioni che superi la Fornero, salvaguardando il loro futuro ma anche chi già è nel mondo del lavoro. Cgil e Uil chiedono una attenzione particolare al variegato mondo degli appalti e subappalti dove spesso si annidano condizioni di lavoro inaccettabili dal punto di vista normativo, economico e della sicurezza. Chiedono anche il rinnovo dei contratti di lavoro per i quali non sono state stanziate risorse in legge di bilancio. Così come è necessaria una serie di maggiori tutele per le lavoratrici e i lavoratori con contratto di somministrazione che, spesso, nel settore pubblico sopperiscono a mancanze strutturali senza certezze per il proprio futuro.

