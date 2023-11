Zephyr Mulattieri Valdimagra ad Alba

Partenza alle ore 15.30, sabato 18 novembre dal Palaconti di Santo Stefano Magra, per la Zephyr Mulattieri Valdimagra attesa alle 21 (con rientro in nottata) al Palasport di Alba-Cn dal Mercatò che nel Girone A della Serie B maschile nazionale di pallavolo ha il doppio dei suoi punti.

“Un vero peccato – così all’antivigilia coach Michele Delvecchio – contro questa bella squadra non essere al completo”.

Ai rossoblù mancheranno infatti due “martelli”, cioé Diego Vescovi a causa di una gamba e Filippo Calcagnini per colpa di un gomito, pronti dunque Orlandi e Bottaini che hanno fatto molto bene la settimana prima in casa contro l’ Amadeo Imperia: da non escludere altresì il ritorno del libero Giannarelli al suo vecchio ruolo.

Si gioca per la settima giornata; arbitri Silvia Difrancesco e Dario Mezzadri.

