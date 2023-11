Calcio, Multedo fermato sul pari dall’Albissole. Bazzigalupi: “Avversario costruito per vincere. Campionato ancora lungo”

Multedo e Spotornese si dividono la posta e, tra pochi istanti, il Città di Savona scenderà in campo per provare l’assalto alla vetta: vincendo contro la Spotornese, i biancoblù sarebbero in testa assieme ai ragazzi di Alex Bazzigalupi.

Il tecnico dei genovesi, tuttavia, non ne fa assolutamente un dramma: “Se non saremo più primi da soli fa niente. Il campionato è ancora lungo, c’è tempo. Oggi abbiamo affrontato una squadra che è stata costruita per essere in alto. Non abbiamo particolarmente rischiato nulla”.

» leggi tutto su www.ivg.it