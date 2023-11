Camogli: visita del cardinale Bagnasco per Basilica e Oratorio

Una giornata importante per Camogli, sancita dalla presenza del cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, che ha officiato il solenne pontificale nel ricordo dei 35 anni di elevazione a Basilica minore della chiesa di Santa Maria Assunta, voluta da Papa Giovanni Paolo II. In apertura del rito religioso, al quale hanno partecipato molti fedeli e autorità, il parroco don Danilo Dellepiane ha letto il documento datato 18 novembre 1988. Sull’altare anche don Salvatore, allora vice parroco. La chiesa fu consacrata nel 1826 dall’arcivescovo di Genova monsignor Luigi Lambruschini e successivamente nel 1847 da monsignor Placido Maria Tadini.

Il pomeriggio ha preso avvio con la visita del cardinale all’Oratorio di San Prospero e Santa Caterina, in via della Repubblica, che ha benedetto i restauri durati 4 anni ed ultimati recentemente del tetto, della volta interna, degli esterni, del campanile. Interventi possibili grazie al finanziamento della Fondazione San Paolo e della Soprintendenza (presenti le architetto Caterina Gardella e Annalisa Bara). A fare gli onori di casa Mario Machieraldo, commissario straordinario dell’Arciconfraternita dei Santi Prospero e Caterina. Per l’amministrazione comunale camogliese presenti il sindaco Giovanni Anelli, il vicesindaco Lorenzo Ghisoli, il presidente del Consiglio comunale Paolo Terrile, l’assessore Cristina Gambazza, i consiglieri Agostino Bozzo e Claudio Pompei. Per il Comune di Recco l’assessore Enrico Zanini. Poi la neo comandante dei carabinieri Annalisa Luzza; Mario Zappalà, comandante della capitaneria di porto; Federica Pesle, comandante della polizia urbana.

