Cinquecento euro mensili per il bonus badanti: trenta giorni a disposizione per richiederlo

Gli spezzini e i liguri in generale sono tra i più anziani in Italia e in Europa. Sempre più famiglie si affidano all’assistenza domiciliare da parte di persone specializzate in questo settore. Alla Spezia le persone che ricoprono il ruolo di badanti sono migliaia e se in passato la figura assistenziale era più spesso ricoperta da donne straniere, oggi il quadro è cambiato.Molte sono donne che hanno superato i quarantacinque anni che magari hanno perso il lavoro in un’età in cui è difficile trovare un’alternativa hanno esperienza nelle come osa, oss o nelle cooprative sociali. Segno dei tempi che cambiano, anche per le famiglie.

Regione Liguria per un mese apre una finestra per ottenere chiedere bonus. L’importo del Bonus badanti è di 500 euro mensili (per dodici mesi) per coloro che non percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza e di 150 euro mensili (per dodici mesi) per coloro che lo percepiscono. La domanda può essere presentata attraverso Filse.

