Finale Ligure, indagini archeologiche: via Brunenghi verso ritorno alla normalità

Finale Ligure. Saggi archeologici preventivi verso la conclusione nella parte iniziale di via Brunenghi. Con largo anticipo rispetto alla prima ipotesi di inizio dicembre a metà della prossima settimana sarà ripristinata la normale viabilità della via finalese.

Andrea Guzzi, vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, afferma: “Un gran lavoro da parte degli archeologi e della ditta incaricata oltre che ovviamente della direzione lavori e delle forze dell ordine che insieme ai volontari hanno cercato di ridurre al massimo i disagi di queste settimane. Adesso il cantiere si sposterà nella strettoia nelle vicinanze del Borgo. Da lunedì chiusura della strettoia, con deviazione in loco della viabilità, con doppio senso di circolazione alternato regolato da semaforo su via Arnaldi e via Vecchie Mura, come sperimentato in altre occasioni”.

» leggi tutto su www.ivg.it