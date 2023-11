Freddo alle porte: la Provincia attiva il “piano neve”, obbligo pneumatici invernali

Arriva il freddo, l’inverno non è poi così lontano e la Provincia della Spezia ha attivato il “piano neve” tramite un’ordinanza specifica che prevede un potenziamento dei servizi tecnici ed emanazione di norme relative alla circolazione stradale. La disposizione riguarda tutte le strade provinciali dell’intero territorio spezzino, non solo quelle delle aree interne.

“Nel territorio spezzino, in particolar modo nella zona della Val di Vara – precisa una nota dell’Ente di Via Veneto -, l’ordinanza ha valore per tutta la rete stradale provinciale, con esclusione delle tratte ricadenti all’interno del centro abitato della Spezia, durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico stradale”.

La Provincia precisa: “Occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento del servizio di sgombero neve. Tramite un’ordinanza del Settore Tecnico, ha disposto che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, nel periodo valido sino alla data del 15 aprile 2024, che transitano sull’intera rete viaria di competenza di questo Ente, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza di quest’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare, lungo le strade provinciali spezzine solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto o temperature prossime allo zero che possano causare presenza di ghiaccio sulla sede stradale. Nello stesso momento si prosegue anche con il piano delle opere di messa in sicurezza, con gli interventi di grande manutenzione che riguardano ponti e gallerie, o anche tratti di strade interessati da frane e smottamenti”.

Il piano in fase di attivazione parte dall’organizzazione e dalla preparazione del personale e dei mezzi dell’Ente, dall’attivazione delle convenzioni con aziende private, realtà che operano anche per ripulire le strade in tempi minimi in caso di nevicate, e dalla creazione di scorte di sale.

In queste settimane la Provincia della Spezia ha predisposto un piano tecnico di pronto intervento, infine, per l’attività specifica del servizio di sgombero neve e spargimento cloruri (sale), è in fase di definizione un ulteriore programma di intervento straordinario in vista dell’approssimarsi della stagione invernale più rigida.

L’articolo Freddo alle porte: la Provincia attiva il “piano neve”, obbligo pneumatici invernali proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com