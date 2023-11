“Illumina Novembre”, campagna di sensibilizzazione per la lotta globale al cancro del polmone e Giornata Internazionale dei diritti dei Bambini

Il Comune della Spezia aderisce all’evento “Illumina Novembre”, campagna di sensibilizzazione 2023 per la lotta globale al cancro del polmone, illuminando di bianco, sabato 18 novembre, la facciata di Palazzo Civico. L’iniziativa è promossa da ALCASE, la prima organizzazione italiana no profit esclusivamente dedicata a combattere la più diffusa e mortale delle neoplasie: il cancro del polmone. ALCASE, che opera da oltre 20 anni su tutto il territorio nazionale, porta avanti la sua missione mediante progetti di prevenzione, supporto e d’informazione ai malati, oltre ad organizzare periodicamente eventi aperti al pubblico, con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi. Lunedì 20 novembre, invece, la facciata di Palazzo Civico sarà illuminata di azzurro per celebrare Giornata Mondiale dell’Infanzia. Il 20 novembre in ogni anno, infatti, l’UNICEF celebra il World’s Children Day, una giornata di azione globale, fatta dai bambini per i bambini, per diffondere consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

