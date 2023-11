Infarto fatale mentre lavora sul tetto: muore operaio di 50 anni

Genova. Un uomo di circa 50 anni è stato colto da un malore fatale mentre era impegnato in alcune lavorazioni su il tetto di una casa di salita della Chiappa, in Val Bisagno. Immediato l’intervento dei soccorsi che dopo oltre due ore di tentativi di rianimazione non han potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe stato vittima di un arresto cardiaco mentre lavorava sulla copertura di un piccolo edificio della zona. Non è ancora chiaro la dinamica degli eventi, ma secondo le prime informazioni l’operaio stava partecipando ai lavori per conto di un ditta edile.

