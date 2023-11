Lavagna: delitto in via dei Pescatori, ipotesi rapina finita male

Proseguono le indagini della polizia per capire i motivi per cui il 17enne italiano residente a Lavagna con la sorella maggiore, ha ucciso con quattro coltellate in via dei Pescatori, alla Foce a Genova, un marocchino di 54 anni. Ai carabinieri di Chiavari a cui si era costituito, accompagnato dalla sorella, aveva detto che il marocchino lo importunava e che lui si era recato a Genova per invitarlo a smettere. La polizia ipotizza che il delitto possa essere scaturito da una prestazione sessuale non pagata o da un tentativo di rapina.

Dopo il delitto il giovane avrebbe raggiunto la stazione Brignole e, in treno Lavagna, dove avrebbe lavato gli abiti sporchi di sangue e tagliato i capelli. Poi probabilmente il racconto di quanto avvenuto alla sorella che lo avrebbe convinto a costituirsi.

