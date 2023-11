Niente trasferta in treno, spezzini a Marassi con mezzi propri

Niente trasferta in treno, come invece inizialmente era stato programmato. La Curva Ferrovia comunica che, in assenza del treno di ritorno da Genova per la partita di venerdì contro la Sampdoria, il tifo organizzato si muoverà verso Marassi con mezzi propri. Il ritrovo è fissato per le ore 17.15 al Megacine, con la Curva che invita tutti i tifosi a presentarsi anche in assenza di automobile. L’invito è quello di riempire il settore ospite del Ferraris come accaduto negli ultimi anni, per quella che è una delle partite più delicate della stagione, la prima con un nuovo tecnico in panchina.

Organizza invece un pullman L’Orgoglio Spezzino, con ritrovo fissato per le ore 18 e partenza prevista dall’Ekom di Melara alle ore 18.30. Per info contattare i referenti del gruppo.

