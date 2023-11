Paita ricorda “Vampiro”: “Gentiluomo antifascista, di solidi valori democratici”

Se ne è andato Giovanni Serafini, nome di battaglia Vampiro, ultimo partigiano della Brigata della Fondega, che aveva come base una capanna nelle Brigole del Termo, le nostre colline. Nato e cresciuto in una famiglia numerosa di operai, aveva 17 anni quando decise, insieme ad altri coetanei della zona, di difendere il nostro paese dal nazifascismo mettendosi a disposizione della resistenza, con coraggio e generosità, prima di trasferirsi a combattere nella Val di Vara. Renato Orlandi ha riscritto tutta questa storia in un libro, che oggi è patrimonio di tutti. “Con lo stesso spirito Serafini ha portato avanti tutte le scelte della sua vita, da quelle private alle lotte operaie di fabbrica, sempre guardando al bene comune. Un gentiluomo antifascista, di solidi valori democratici, e dal carattere mite e accogliente. Un esempio di sacrificio e apertura al futuro. Lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno amato”.

