Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco sbanca la “Vitale” di Salerno per 7-20 e prosegue la marcia solitaria in vetta alla classifica di serie A1 con otto vittorie in altrettante gare.

