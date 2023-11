Porti, Traversi (M5s): “Maggioranza sbugiarda il Piano Mare di Giorgia Meloni”

Liguria. “In tema di porti la maggioranza è ormai al tutti contro tutti: avvitati su sé stessi, i partiti di Centrodestra con una risoluzione si fanno beffe del già convertito “Piano del Mare” fortemente voluto dalla stessa Meloni, che prevedeva la nascita di un ‘Comitato interministeriale per le politiche del mare’ come nuovo perno per il rafforzamento dei nostri sistemi portuali. Un comitato che, dunque, prevedeva una sinergia pressoché paritetica tra più ministeri, fra cui quello di Musumeci. Ieri, con la risoluzione votata da tutto il centrodestra, inclusa FdI, la maggioranza rimanda tutto in capo al Mimit di Salvini, di fatto sbugiardando l’indirizzo impresso a inizio legislatura dalla premier Meloni”. Così, il deputato del M5S Roberto Traversi, firmatario di una risoluzione sui porti votata nei giorni scorsi in Commissione trasporti alla Camera.

“Dopo le uscite sgangherate del vicepremier Tajani sulle privatizzazioni dei porti, dopo la figuraccia internazionale sulle concessioni degli stabilimenti balneari, registriamo anche il caos sul tanto strombazzato ‘Piano del mare’ voluto dal governo. Nella risoluzione, oltretutto, si crea un altro fronte confusionario sui porti turistici, che vengono sottratti alle regioni e sballottati da un ministero all’altro”.

