Pulizia dei fiumi, Mai (Lega): “Presto ci sarà una nuova legge regionale per semplificare le procedure”

Liguria. “Presto una nuova legge sulla pulizia dei fiumi, così come chiedono i Comuni”. Lo annuncia il capogruppo della Lega in Regione, Stefano Mai.

“Diversi comuni, come ha fatto con una delibera quello di Albenga su proposta del consigliere Calleri, hanno richiesto una modifica alle attuali leggi per la pulizia e la gestione dei fiumi. In Regione è da diverso tempo che mi sto occupando della questione, con una mia proposta di legge sulla manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua, che è già stata approvata dal Consiglio delle Autonomie Locali e quindi dai sindaci e dai presidenti di provincia”.

