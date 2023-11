Rapallo: Asso ligure compie e festeggia i tre anni di vita

Dall’ufficio stampa di Assormeggi Italia

“L’Associazione Ligure, costituita 3 anni fa a Rapallo per volontà di un gruppo di imprenditori della Nautica, continua a crescere a livello nazionale. Oggi siamo su quasi tutto il territorio della penisola ed anche sul Lago d’Iseo – dichiara il Presidente Angelo Siclari – Sono molto contento di questa crescita che in poco tempo siamo riusciti ad avere. E’ il segnale che le piccole e medie imprese della nautica avevano bisogno di un riferimento aggregativo. Sono particolarmente felice che Assormeggi Italia sia nata proprio in Liguria, Regione a cui sono particolarmente legato da oltre 40 anni”. “In questi anni, in giro per l’Italia, ho particolarmente evidenziato – continua Siclari – la professionalità in campo nautica degli imprenditori liguri. Ricordiamo che la nautica da diporto nasce proprio nel Golfo del Tigullio negli anni 60”.

» leggi tutto su www.levantenews.it