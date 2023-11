Recco, la spiaggia centrale si candida per le prossime bandiere blu

Recco. Recco vuole far sventolare la bandiera blu sulla spiaggia centrale. Con una delibera di Giunta è stato dato mandato al settore Ambiente di predisporre gli adempimenti necessari per raggiungere l’obiettivo di candidatura per il prestigioso riconoscimento, il cui esito viene annunciato nei primi mesi del 2024. Il programma Bandiera Blu, gestito dalla Foundation for Environmental Education (FEE), è un riconoscimento internazionale che premia le località turistiche balneari che rispettano criteri di gestione sostenibile del territorio.

“La bandiera blu non è solo un riconoscimento, ma rappresenta una strategia di sviluppo sostenibile che coinvolge tutti gli attori locali, compresi i titolari degli stabilimenti balneari. Il Comune di Recco punta a ottenere questo riconoscimento per la spiaggia centrale, dimostrando così il suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente e la gestione sostenibile del territorio” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

