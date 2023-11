Sanità, Tosi (M5s): “I 70mln in più alla Liguria per le liste di attesa degli over 75”

Liguria. “Sappiamo, in merito al riparto del Fondo Nazionale 2023, che alla Liguria spettano circa 70 milioni in più rispetto al 2022. Bene, ma mi chiedo come sarà ripartita questa somma. Immagino che una parte la si voglia destinare alle liste d’attesa; tuttavia, temo si dimentichino le categorie più fragili: per questo, come M5S, depositerò un ordine del giorno per garantire che i primi beneficiari di queste somme aggiuntive siano gli over 75, cittadini che spesso lamentano lunghissime liste d’attesa e dunque una cronica difficoltà ad accedere alle cure per le più disparate patologie”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

