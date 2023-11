Sestri: Villa Loto, rifacimento della pavimentazione

Da comunicazione Comune di Sestri Levante

Partiranno entro il mese di dicembre i lavori di riqualificazione della pavimentazione della frazione di Villa Loto nel Comune di Sestri Levante. Contestualmente all’allestimento del cantiere previsto per la prossima settimana, il Comune ha organizzato un incontro con i residenti per illustrare il progetto in programma per lunedì 20 novembre alle ore 17:30, presso il salone parrocchiale della chiesa di San Giacomo a Villa Loto a cui presenzieranno il sindaco Francesco Solinas, il vicesindaco Sandro Muzio, i tecnici comunali e l’impresa esecutrice.

