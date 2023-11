Basilic instinct

Il commissario Riccardo Borachia non sa che cosa sia l’insonnia. Non nel senso che dorma saporitamente, invulnerabile alle famose cannonate citate per rendere l’idea della pervicacia di Morfeo. Quasi il contrario: quando se ne va a lettino, si sveglia poi per due o tre volte per circa due o tre ore a botta, e poi si riaddormenta. E ciò non gli dà per niente fastidio: non riesce proprio a capire che danno possa provocare a un corpo che sta riposando sereno il non dormire. Nelle pause in veglia pensa all’indagine in corso, ricorda episodi della sua infanzia (il Natale, l’estate con amici…), o battute gioiose capitate coi ragazzi in ufficio, eccetera. Vista la fortunata esistenza di Gloria, ciò non è tutto, ovviamente, ma noi ci fermiamo qui. La convinzione, più una constatazione, che la via giusta per la Notte sia questa è stata corroborata poi nella sua vita -oltre che dalle invenzioni geniali di quel genio nazionale e internazionale che corrisponde al nome di Renzo Arbore- da due episodi, l’uno adolescenziale e l’altro giovanile. Il primo: un’estate in cui era ospitato dalla sua simpatica prozia in un posto bellissimo, sopraggiunse, e non per un giorno, una cugina trentenne che non si vedeva quasi mai. Le notti diventarono una tortura: capitava quatta quatta nella stanza di uno dei parenti scusa sai: non riesco a dormire – beh, riposa! – la fai facile tu! – a me sembra facile: c’è qualcosa che non va? – tutto, non va, quando non si riesce a dormire: beato te che non lo hai mai provato! E via per la tangente: notti altrui rovinate, perché se lui si metteva sdraiato, con l’avanbraccio sotto la testa a praticare il suo sport preferito (di cui sopra) quella non lasciava scampo. Un atteggiamento praticamente identico, ma peggiorato dall’estraneità, dalla costrizione, e dall’esigenza di seri impegni contemporanei lo aveva subìto da militare, servizio che lui ha fatto piuttosto avanti negli anni: il ragazzo più giovane di lui arrivava intorno alle due di notte con aria ebete, strascicando i piedi, probabilmente bisognoso di sonniferi illeciti che probabilmete praticava da tempo, si sedeva davanti a lui mentre stava sfruttando una guardia non armata, che si chiama sorveglianza, per studiare sodo in vista dei concorsi in polizia, e incominciava a parlare di argomenti inconsistenti. Il principale era -con tautologia- che non riusciva a dormire. Di ciò che Riccardo stava facendo gli importava meno che niente. Ma la mazzata, il taglio totale con episodi e soggetti simili è stata una trasmisssione televisiva che lo aveva effettivamente estasiato: mandata in onda coerentemente a notte tarda, riguardava gli insonni “veri”: essi si erano organizzati proprio bene: andavano a comprare il primo giornale alle rotative, ne commentavano le notizie con altri insonni ormai amici, transitavano con discrezione nei forni e nelle pasticcerie, dove assaggiavano ormai gratis le primizie e le invenzioni. E poi il mitico caffé preso con normalità, solo circa una o due ore prima dei non-insonni. Ma ciò che gli era piaciuto di più era stata un’intervista a un insonne organizzato, che terminava così: e sua moglie? – mia moglie… espressione stupita e serena: mia moglie dorme!

In una delle sue veglie sempre amene e serene, l’uomo delle forze dell’ordine ha pensatro anche di alzarsi due minuti per trasformare gli ultimi liquidi della cena nell’antico hair style delle matrone romane all’epoca in cui la loro differenza con le “signore” aveva indotto un noto satirico a parlare di Messalina meretrix augusta, e di ritorno (onore al caput mundi) dal suo vespasiano privato, di osservare dalla finestra chiusa che dà su una delle arterie principali della città antica: sempre affascinanti nella luce spettrale dei lampioni gli aranceti ornamentali, la strada deserta, i vestiti, gli occhiali, gli utensili abbandonati in solitudine al di là di vetrine indistruttibili…

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com