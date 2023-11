Calcio, Città di Savona primo trascinato da Romano: “Voglio arrivare a 20 goal”

Romano. Se la versione aggettivo della parola rimanda a momenti travagliati del calcio biancoblù, la stessa versione della parola declinata sotto forma di cognome e nell’ambito del nuovo club Città di Savona fa sognare tutta la piazza. Dopo una partenza diesel, Gabriele Romano si è fatto trascinatore della società nata in estate e la doppietta di ieri è stata decisiva per battere 3 a 2 la Spotornese.

Un successo che consente di ottenere il primo posto in classifica a pari punti con il Multedo. Romano aveva portato avanti gli striscioni, che avevano poi subito il pareggio di Greco. Nella ripresa, dopo l’interruzione per il blackout alle luci, gli avversari si erano portati sul 2 a 1 grazie a Cosentino. Ma il rigore di Rizzo e la doppietta dell’attaccante ex Albissole hanno fissato il punteggio sul 3 a 2 finale.

