Calcio/ Gubbio-Sestri 5-2: Troiano e Forte illudono, umbri cinici

Il Sestri spreca, il Gubbio no e gli umbri tornano al successo: al Barbetti finisce 5-2 per i padroni di casa. Una partita giocata a buon ritmo dai Corsari che però sprecano molto in fase offensiva a differenza degli avversari a cui bastano tre tiri per vincere la sfida.

Il Sestri cerca fin dai primi minuti il gol del vantaggio ma al primo affondo il Gubbio si porta sull’1-0: è Di Massimo lesto su assist del compagno a infilare Anacoura. Il gol dei padroni di casa dura dieci minuti perché Troiano trova la rete dell’1-1 dopo una conclusione ribattuta. Nel secondo tempo al 55’ Spina riporta in vantaggio il Gubbio complice una deviazione e un minuto dopo Vettorel blinda la sua porta su conclusione di Forte. Gol mangiato e gol subito perché Spina realizza la sua doppietta personale di sinistro, è 3-1.

