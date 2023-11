Calcio, Vadino. Giunta entusiasta: “Super prestazione, meritavamo la vittoria. Atmosfera bella al Riva anche se talvolta sopra le righe”

“Abbiamo fatto una prestazione super contro uno squadrone. Il Millesimo è una delle favorite, anche l’Argentina è una bellissima squadra. Spiace per aver subito il pareggio su una punizione dubbia. Stavamo assaporando la vittoria. Abbiamo fatto un primo tempo incredibile”. Esordisce così mister Alessandro Giunta a margine del pareggio 2 a 2 ad alta tensione tra il suo Vadino e i giallorossi valbormidesi.

Palla uscita in occasione del primo goal del Millesimo, un rigore generoso per il Vadino, momenti di rissa. “Abbiamo gestito bene la partita – prosegue Giunta -. Ci sono stati troppi episodi errati. Il loro primo goal non c’era, non ho visto il nostro rigore. L‘abbiamo raddrizzata dopo un goal in giusto. Avremmo meritato la vittoria“.

