Chiavari: area colmata senza depuratore? Ecco il progetto Agostino

E’ bastata una mareggiata, che pur di notevole violenza non ha arrecato danni a nessuna massicciata e non si capisce perché avrebbe dovuto arrecarli a Chiavari, per ridare ossigeno a chi non vuole il depuratore in colmata. Trovando un’altra area per realizzarlo (lontana almeno cento metri da edifici) tutti ne sarebbero contenti. Tenendo presente però che Chiavari non è un feudo che possa imporre questa servitù ad altri comuni.

Il teorema mareggiata depuratore (che non c’è) in pericolo ha affascinato alcuni giornali ed ha ravvivato il dibattito politico. Il nodo di cui nessuno parla e che interessa invece la città è: se il depuratore si costruisse altrove che futuro avrebbe l’area di colmata? Subirebbe una chiavarizzazione o valorizzerebbe la vocazione turistica della città?

