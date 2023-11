Fresco: “Pd e Tedoldi a iniziativa contro pontili, ma sono sempre stati obiettivo giunte centrosinistra”

L’ex sindaco di Lerici Emanuele Fresco interviene in merito alla prima iniziativa organizzata dal gruppo Lerici da difendere, tenutasi questa mattina, in occasione della quale è stata espressa ferma contrarietà alla riorganizzazione della rada che prevede la realizzazione di pontili galleggianti. “Sarebbe bene ricordare al Partito democratico e all’ex sindaco Giorgio Tedoldi, visto che partecipano a iniziative come quella di stamani – osserva Fresco -, che il centrosinistra è storicamente favorevole alla realizzazione dei pontili galleggianti nella baia di Lerici. Un progetto che può essere analizzato nei punti critici, modificato ecc. ma i pontili sono sempre stati un obbiettivo puntuale di tutte le giunte di centrosinistra, a partire proprio da quella guidata da Tedoldi, il quale per primo aveva dato incarico all’Università di Napoli, attraverso l’assessore De Simone, per affrontare il tema dei pontili”. Conclude Fresco: “Chi ha quindi sostenuto i pontili adesso li disconosce e cavalca altre tesi? Sarebbe da capire, altrimenti è soltanto un balletto, una presa in giro ai cittadini, in cui si danno responsabilità ad altri per una percorso di cui si è stati protagonisti. Questa situazione mi infastidisce molto perché la coerenza è un aspetto fondamentale del fare politica”.

