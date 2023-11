Giornata del Ringraziamento a Ponzano Madonnetta, frutti della terra in dono e mezzi agricoli benedetti

Oggi a Ponzano Madonnetta, comune di Santo Stefano Magra, si è tenuta la 73ma edizione della Giornata provinciale del Ringraziamento, promossa da Coldiretti, un momento di aggregazione per la comunità contadina che ogni anno si riunisce in una piccola parrocchia provinciale per offrire un simbolico cesto di doni con i frutti della terra. L’iniziativa ha visto numerosi partecipanti e come ogni anno è stata anche occasione di riflessione sulla situazione nazionale – agricola, economica, sociale. La Giornata è iniziata con la messa celebrata dal parroco don Tommaso Fasoli nella chiesa parrocchiale del Santuario di Nostra Signora delle Grazie; all’offertorio sono stati presentati i frutti della terra in cesti portati dalle sezioni Coldiretti presenti. Al termine della mattinata sono stati benedetti gli oltre trenta tra trattori e i mezzi agricoli giunti sul sagrato. A seguire gli agricoltori e le loro famiglie hanno preso parte al consueto pranzo sociale, tenutosi alla sede del Gruppo Alpini di Santo Stefano Magra. Tra i presenti alla Giornata diversi produttori, nonché figure istituzionali quali la sindaca di Santo Stefano, Paola Sisti, e la senatrice santostefanese Stefania Pucciarelli.

“La Giornata del Ringraziamento – affermano il presidente e il direttore di Coldiretti La Spezia, Marco Lucchi e Paolo Campocci – rappresenta da sempre un momento importantissimo per la nostra Coldiretti, soprattutto in una cornice come questa, unione culturale di due regioni e simbolo di una comunità unita e ancora fortemente legata al lavoro agricolo. Qui la tradizione è la terra su cui camminiamo, ma è solo parlando con le persone e progettando idee per il futuro che possiamo conoscere la direzione verso cui spingerci”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com