Salerno. La Pro Recco sbanca la “Vitale” di Salerno per 7-20 e prosegue la marcia solitaria in vetta alla classifica di Serie A1 con otto vittorie in altrettante gare.

Tre reti a testa per Hallock, Fondelli e Nicholas Presciutti, galvanizzato dalla sfida in famiglia contro i fratelli Christian e Daniel, rispettivamente allenatore e giocatore dei campani.

